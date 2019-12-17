Париж, 17 декабря 2019, 18:11 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что правительство не отменит пенсионную реформу, несмотря на забастовки и массовые протесты, 17 декабря передает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря из-за забастовок во Франции оказалось почти парализовано железнодорожное движение, несколько городов остались без света. На улицах французских городов проходят массовые протестные митинги.
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