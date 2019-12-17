Вильнюс, , 18:09 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 17 декабря, принял бюджет Литвы на 2020 год. Его размер составит 11,559 млрд евро доходов и 12,705 млрд евро расходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2020 году в очередной раз подорожают акцизы на топливо, алкоголь и табачные изделия. Введён целый список новых налогов — на автомобили, недвижимое имущество, налог на прибыль банков, изменена система подоходного налога для населения, а потолок увеличен до 32%, больше платить буду лица, которые занимаются индивидуальной деятельностью.

При этом с 1 января повышены ежемесячные обязательные пособия детям (с 50 до 60 евро), средние пенсии за счёт индексации должны увеличится на 32,5 евро, увеличен размер минимальной зарплаты (с 555 до 607 евро «на бумаге»), увеличен размер необлагаемого налогом минимума до 400 евро.