Москва, , 18:08 — REGNUM Законопроект о дополнительных мерах господдержки для граждан, пострадавших во время террористического акта в школе №1 города Беслана внёс в нижнюю палату парламента депутат Госдумы Зураб Макиев («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Речь идёт о гражданах, которые получили тяжкий вред здоровью в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года. Так, спустя 15 лет после трагедии, пострадавшие в ней граждане РФ стали отмечать ухудшение состояния здоровья, что требует дорогостоящего лечения. Нередко такое лечение невозможно на территории РФ.

Инвалидами разных групп в результате теракта стали 126 человек. При этом, как отмечает Макиев, закон сегодня не предоставляет меры социального обеспечения гражданам, которые стали инвалидами в результате терактов.

В связи с этим, автор инициативы предлагает ввести возможность направления гражданам, пострадавших в теракте в Беслане, на лечение и медицинскую реабилитацию за пределы РФ. Финансировать такое лечение предлагается за счет средств федерального бюджета.

По расчётам автора инициативы, на такие цели уйдёт не более 200 млн рублей каждый год.