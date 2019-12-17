17 декабря 2019 | Время чтения 12 мин

Деятельных людей, способных инициативно разрешать давно назревшие проблемы и исправлять ошибки разглядеть в политике пока трудно. Да и нет у них возможности показать себя на публике. В основном мелькают приспособленцы-карьеристы, избегающих личной ответственности, — продукт потребительской идеологии. Из кого выбирать лидеров? Остается выбирать стабильность, тот самый застой с мусором, с которым пафосным либералам справиться не под силу.

Григорий Ванин, , 18:07 — REGNUM Политологи и аналитики СМИ активно обсуждают тему наступающих выборов. И парламентских и президентских. Отмечается, что премьер и лидер «Единой России» в одном лице Д. А. Медведев начал формирование своей избирательной команды. Подготовка к выборам началась с назначения координатором экспертного совета при правительстве РФ бывшего руководителя администрации президента А. С. Волошина.

Скромность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По этим и другим признакам эксперты предполагают, что следующим президентом снова будет Д. А. Медведев. Такую рокировку с В. В. Путиным журналисты уже назвали традиционным тандемом в транзите власти. Что это такое?

Для простого гражданина это довольно замысловатая политическая формулировка. А нашим осведомленным политологам уже видится возвращение к ельцинской эпохе, преемственность либеральных реформ или, другими словами, транзит разрушительного антисоветизма в форме ельцинизма.

Надежды и результаты

Население ожидает от власти всех уровней ясных программ экономического развития страны, регионов, городов, сёл. Большой интерес и озабоченность вызывает и перспектива государственного строительства, его социальные последствия. Информации по этим проблемам, кроме общих призывов, обещаний и официальной статистики, которой мало кто верит, широкой публике ни властью ни оппозицией не представляется. Живем как в сумерках.

На XIX съезде «Единой России», прошедшего 22−23 ноября 2019 года, лидер партии Медведев поставил задачу на будущих выборах почти в форме приказа:

«Наша цель, как и прежде, — выиграть. Честно. Уверенно. Безоговорочно. Пусть наши соперники утешаются формулой: важна не победа, а участие. Мы должны быть настроены только на победу».

Но авторитет партии падает и это отмечают социологи. Пенсионная реформа стала вызовом всему населению, которое системно и открыто превращают в ресурс финансовой политики не только национальной, но и мировой финансовой олигархии под флагом оптимизации социальных расходов. Другими словами, продолжается безоглядный демонтаж остатков социализма.

Сорос и США зря тратятся на НКО, которых закон признает иностранными агентами. Наше правительство даст фору всем этим иноагентам, следуя всем рекомендациям МВФ и «партнеров».

Что даст избирателям тотальная победа единоросов? Если партией не обозначены цели развития общества и не выполнены прошлые обязательства, то зачем обществу такая победа? Нет идеологии и альтернативы ЕР тоже нет. Поэтому и выбора у избирателей так же нет, зато у власти есть избирательные политические технологии, опробованные в предыдущие сложные годы.

Одним из приемов таких технологий является пресс-конференция Д. А. Медведева, которая проводилась 5 декабря. Это был как бы прямой диалог власти с народом. Этот прием первым использовал и несколько лет практикует президент Путин. Но диалог получился довольно странным.

Ни одного вопроса по партийным проблемам и программе ЕР задано не было. Видимо, сценарий пресс-конференции не допускал демонстрацию административного ресурса в пропаганде партии. Но по факту это было именно так.

Вопросы задавались риторические в соответствии с медийными рубриками и ответы были такими же: у нас все хорошо. Для практических выводов они не имели никакого значения. Проводилось типичное пропагандистское мероприятие, знакомое из советской практики. Достаточно привести два примера, чтобы в этом убедиться.

Политизация мусорной проблемы

Внимание на проблему утилизации мусора и промышленных отходов в правительстве и регионах обратили давно. Она стала острой и нерешаемой, хотя ею занимались специально назначенные на природное направление министры, президент Путин давал поручения регионам и правительству по этой теме. Но серьезных подвижек в этом деле пока нет.

Надо особо подчеркнуть, что под утилизацией понимается не закапывание мусора в землю на полигонах, как считают чиновники в регионах, а использование его в качестве вторичного сырья в результате переработки. Отвечая на вопрос о мусоре, Медведев сказал, что это проблема не Кремля и правительства, а прерогатива местной муниципальной власти. Резонно!

Местная же власть решает проблему по-своему, оптимально для себя. То есть мусор «утилизируют» на полигоны, где он будет гнить веками, отравляя природу и источники питьевой воды. Зачем лишние хлопоты, если демократия требует регулярной смены ответственных чиновников? Инициатива не поощряется.

Превратить переработку мусора в выгодный бизнес (любимое слово премьера) не получается. Потому что бизнесмены мусорного дела тоже хотят иметь прибыль не хуже, чем у банкиров, а этого по жизни быть не может. Для предприятий ЖКХ так же нет выгоды, потому что рынок сбыта утиля в стране не существует. Поэтому мусор вывозят за счет жильцов на ближайшую свалку. А свалки эти находятся в пригородной зоне, как говорят, под носом. Это там, где водятся грибы и ягоды, на сбор которых хотят ввести налог.

Москва — больше Португалии по числу жителей — завалила мусором и покойниками Подмосковье, жители которого резко протестуют против такой «утилизации» их жизненного пространства. Москва же продолжает расти.

Подмосковные в свою очередь чиновники готовы продавать землю под свалки, потому что по своей природе временщики живут по принципу «на мой век хватит». А жители просто хотят достойно жить и сохранить природу для потомков. И тогда кому-то в Москве пришла гениальная мыслища: вывозить московский мусор на станцию Шиес в Архангельской области. Местные жители взбунтовались — за кого их держат в столице? Гениальный проект приостановлен.

Мусорная проблема вызвала протесты и в других крупных городах Поволжья, Урала, Сибири. Частники, которых любовно называют бизнесменами, не только не берутся за раздельный сбор и переработку мусора, но и отказываются его вывозить из города вообще, требуя повышения тарифов.

Председатель правительства приходит к заключению, что в СССР раздельного сбора и переработки мусора вообще не было. Что эту отрасль надо создавать заново. Об этом раньше говорил и президент.

Как же не было? Не было сбора стеклотары по залоговым ценам? Забыли, как собирали макулатуру, чтобы «беречь лес», или сейчас лес берегут другими способами? Не было сбора металлолома и старых телевизоров? Возродили хотя бы это. Советская власть нашла способы материального стимулирования населения на решение проблемы, а нынешняя никак не найдет.

Похоже, что наши лидеры, придя к власти, склонны создавать эпоху своего правления с чистого листа, перечеркивая предысторию, ориентируясь на «цивилизованные страны». И если нет западной шпаргалки, то нет и своей политики.

Примечательно, что сама столица, подавая пример регионам, не может решить мусорную проблему ни научно, ни экономически. Хотя Москва самый богатый город-регион России, в котором сконцентрированы научно-производственные корпорации и научные центры. На Сколково и Роснано тратятся сотни миллиардов рублей, а о результатах этих инвестиций не говорят.

В принципе учеными уже была высказана мысль, что с мусором надо начинать бороться в том месте, где его производят. То есть для каждого товара и его упаковки производителям надо предусматривать технологию его утилизации и обеспечения выгоды сбора отходов, то есть формировать рынок сбыта вторичных продуктов от переработки мусора и отходов. Но идея это еще не практика.

Мусор мы не только производим сами, но и ввозим к себе из-за границы. Например, упаковочный пластик, картон и ту же синтетику «сэконд хэнд», которую коммерсанты покупают за границей на вес, а продают с большой выгодой поштучно, как импорт для бедных модников.

То же происходит и с русским языком, с различными терминами и понятиями. Язык засорен иностранным жаргоном, словесным мусором. А разве этого нет в нормативном праве?

В госдуме провели круглый стол по обсуждению проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия СБН. Основание — зарубежные пожелания и чуждые нашей культуре реалии жизни «цивилизованных стран». То есть обсуждается все тот же мусор, как и ювенальная юстиция, гендерная свобода и прочее. Участники круглого стола дружно высказались против такой законодательной инициативы. Это обнадеживает.

Премьер Медведев, юрист по образованию, на пресс-конференции так же высказался за то, чтобы «внимательно рассмотреть эту правовую новеллу». Зачем? Неужели он столкнулся с такой проблемой сам или хочется всем угодить?

В руководстве страны так же считают, что проект закона по СБН надо внимательно изучить. А вдруг США и ЕЭС санкции отменят, если такой закон принять? Бизнес ведь страдает!

Медицинская реформа — вид сверху и снизу

Правительство наконец признало, что при «оптимизации здравоохранения были допущены ошибки». Какие ошибки, если реформа системы здравоохранения проводилась осмысленно и целенаправленно по программе сокращения социальных расходов? Медицину определили как одну из отраслей экономики, которая должна самоокупаться. В чем тут ошибка? Бюджетные статьи были увеличены, никто не отрицает. Но для населения какая от этого польза?

Деньги тратились на закупку оборудования и строительство, на развитие фармацевтики. Но все это делалось исходя из коммерческих расчетов, а доступность бесплатных медицинских услуг сократилась. Пациенты стали клиентами, приносящими доход медицинскому учреждению.

Изменился и статус врача. Он из лекаря переведен исполнителем методик минздрава, минимизированных и согласованных по расходам с системой ОМС. Штаты медицинских работников сократили. Лечащий врач, специалист стал полностью зависимым от бюрократии. При этом уже начала проявляться и нехватка кадров — быть врачом стало не престижно, а в сельской местности просто невыгодно для карьеры и семейного благополучия. Платная медицина не по карману для широких масс, хотя она имеет право на существование.

Система здравоохранения наркомздрава А. Н. Семашко, которая заключалась в поддержке и приближении земского врача к пациентам, была разрушена в результате реформ коммерческой целесообразностью. Хотя и была объявлена реформаторами некая программа под названием «Земский врач».

Председатель правительства, комментируя ошибки, делает вывод, что надо «обратить внимание на первичку». То есть опуститься до уровня врач-пациент? А что это значит, если не возвращение к системе Семашко? Само слово «первичка» в партийной лексике обозначает первичную парторганизацию. А что оно обозначает в медицине для обычных людей?

Но в понимании нынешних чиновников «первичка» это поликлиники и другие медицинские учреждения низового уровня, которые надо обеспечить оборудованием, отремонтировать здания. То есть, вложить деньги в то, что на виду у народа, и дело с концом. Этим, по мнению ведомства, должны заниматься местные власти, а не минздрав, который определяет стратегию отрасли и распределяет бюджет. Министры пиарятся на открытии так называемых перинатальных центров, родильные дома из моды вышли. Их потихоньку кое где закрыли для экономии и из-за снижения рождаемости.

Однако пациенты и врачи видят проблему в ином ракурсе — в качественных характеристиках медицинского обслуживания и лечения в целом. Прежде всего, качество зависит от квалификации врачей и младшего медицинского персонала, от их социального положения. И дело сводится не только к первичной профессиональной подготовке, но и к усовершенствованию квалификации врачей общей практики и специалистов. Причем, это надо делать планомерно и за счет государства. Деньги у минфина на это есть. Даже в избытке.

На качество работы врачей, как и учителей, влияет и вынужденная перегрузка. Им приходится брать на себя работу по совместительству из-за низких окладов на основной работе. Да и сокращение штатов увеличило нагрузку за счет уплотнения графика приема пациентов.

Наверху работу врачей, как и металлургов с шахтерами, оценивают показателями производительности труда. В наше время этот показатель выражается в прибыли, которая приходится на одно рабочее место или на одного специалиста.

А внизу любой профессионал оценивает результат своей работы по её качеству. Точно так же оценивает профессионала и потребитель его труда, то есть в нашем случае пациент.

Карьерные лифты и эскалаторы

Президента как-то спросили, почему у чиновников и депутатов такие огромные зарплаты не по заслугам. Он ответил, что платят им на уровне их зарубежных коллег, иначе они разбегутся. Да пусть бы и бежали на все четыре стороны, если толку от их работы мало. Если исполнительность низкая, управленческого опыта нет, а карьера зависит от родства и клановой солидарности, от служения корпоративным интересам. Пусть бегут, другие придут подешевле.

Проблема подготовки и выдвижения кадров это особая тема. Президент и его единомышленники в правительстве уделяют особое внимание молодому поколению лидеров нации, будущей элите. Но без возрождения советской системы образования с учетом современных технологий и на основе творческой инициативы решить проблему кадров в управлении государством и экономикой невозможно.

Для развития общества важна не только историческая база, но и преемственность поколений. Без прошлого нет будущего. Об этом знают наши западные конкуренты и вечные противники. На этом строится вся их информационная агрессия против России. Их задача — лишить нас объединяющей идеологии и навязать свою, выгодную им. Это они называют «открытым обществом», которое образно можно сравнить с «открытым мусорным полигоном». Есть у России какая-нибудь система защиты от влияния такой цивилизации? И была ли?

Много говорится о неких социальных лифтах, так сейчас обзывают карьерный профессиональный рост. Но на деле получается коррупционный клановый эскалатор. Причина в том, что карьера работника частного предприятия зависит от того, какую прибыль он приносит хозяину. А на государственной службе от того, как он работает на карьеру своего начальника. Квалификация и опыт стоят на втором месте. Да и «семейный подряд» у чиновников в особом почете.

Если работник хочет повысить свою профессиональную подготовку, то это его личное дело, которое реализуется за его же счет. Об этом говорят не только врачи и педагоги, но и люди других профессий.

Есть и еще одно важное обстоятельство. Кто стремится на руководящую работу и какова их мотивация? Конечно, многое зависит от личностных качеств и амбиций, от стремления к самореализации. Но чаще всего встречаются люди, которые предпочитают быть чиновниками и депутатами, политиками и советниками политиков только потому, что эта работа не пыльная и хорошо оплачивается.

В обывательском представлении смысл власти сводится к тому, чтобы восседать, заседать и изрекать, а ответственность перекладывать на заместителей или исполнителей. Власть чтобы жить всласть. У нас таких политиков и чиновников переизбыток.

Деятельных людей, способных инициативно разрешать давно назревшие проблемы и исправлять ошибки разглядеть в политике пока трудно. Да и нет у них возможности показать себя на публике. В основном мелькают приспособленцы-карьеристы, избегающих личной ответственности, — продукт потребительской идеологии. Из кого выбирать лидеров? Остается выбирать стабильность, тот самый застой с мусором, с которым пафосным либералам справиться не под силу.