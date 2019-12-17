Киев, , 18:02 — REGNUM Власти Украины приняли решение снять государственную охрану с бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-спикера Верховной рады Александра Турчинова, некоторое время исполнявшего обязанности главы государства после госпереворота 2014 года.

Об этом 17 декабря сообщает издание «Страна» со ссылкой на неназванный источник в Управлении государственной охраны Украины.

При этом источник утверждает, что Управление продолжает охранять бывших членов администрации бывшего президента Петра Порошенко, включая бывшего главу СБУ Василия Грицака и экс-министра обороны Украины Степана Полторака.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Гешефт Коломойского: Делягин объяснил, кто стоит за «Земельным Майданом»