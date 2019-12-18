Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 18 декабря, Госдума проведет завершающее осеннюю сессию пленарное заседание, сообщает ИА REGNUM.

Предполагается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин подведет итоги сессии и определит планы на весеннюю сессию как в сфере законодательства, так и в сфере международного межпарламентского сотрудничества.

Также итоги работы подведут и лидеры фракций, от КПРФ выступит Геннадий Зюганов, от ЛДПР Владимир Жириновский, от «Единой России» Сергей Неверов, от «Справедливой России» Сергей Миронов.

Кроме того, парламентарии примут ряд законов в третьем чтении.

Предполагается, что поздравить депутатов с окончанием сессии приедет глава правительства РФ Дмитрий Медведев.