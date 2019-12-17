Донецк, , 17:55 — REGNUM Последний саммит лидеров стран «нормандской четвёрки» укрепил ДНР и ЛНР в их курсе на интеграцию с Россией. Об этом заявили главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник 17 декабря на совместной пресс-конференции в Донецке.

«После встречи «нормандской четверки» мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг», — сказал глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что интеграционные процессы с Москвой никаким образом не противоречат Минским соглашениям, а потому республики Донбасса намерены планомерно «идти в одном направлении с Россией», вне зависимости от отношения к этому Киева.

Глава ЛНР также отметил, что «интеграция с Россией абсолютно не противоречит Минским договорённостям». «Мы будем её осуществлять без оглядки на то, согласны ли с этим Зеленский и его западные партнёры», — заявил Пасечник.