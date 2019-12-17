Донецк, , 17:50 — REGNUM Киев под разными предлогами затягивает процесс обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных», как это указано в последних договоренностях, заявил 17 декабря глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин на совместном брифинге с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Речь идёт не только о согласовании списков, но и о так называемой «юридической очистке».

«Киев не желает обеспечить чистый обмен по формуле всех установленных на всех установленных. Умышленно затягивает процесс. Отказ от полной юридической очистки обмениваемых лиц свидетельствует о желании возобновить уголовное преследование после обмена», — сказал Денис Пушилин.

Напомним, ранее группа ОБСЕ по Донбассу подтвердила, что окончательного варианта списков для обмена пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря лидеры стран «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи в Париже, посвящённой урегулированию конфликта в Донбассе. В документе, в числе прочих мер, было подчеркнуто, что необходимо обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе лиц по принципу «всех установленных на всех установленных».

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