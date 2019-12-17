Москва, 17 декабря 2019, 17:46 — REGNUM Митингующие у здания Верховной рады защищают интересы олигарха Игоря Коломойского, который рассчитывает перепродать земли Украины западным корпорациям, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Иными словами, как подчеркнул Делягин, те, кто сейчас устраивает беспорядки у здания Верховной рады, «защищают интересы Коломойского и компании получить свой гешефт».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы департамента коммуникаций украинского МВД Артёма Шевченко, столкновения возле Верховной рады спровоцировали националисты, решившие установить палатку на проезжей части.
Читайте ранее в этом сюжете: В МВД Украины объяснили, что именно стало причиной столкновений возле Рады