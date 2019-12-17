Москва, , 17:46 — REGNUM Митингующие у здания Верховной рады защищают интересы олигарха Игоря Коломойского, который рассчитывает перепродать земли Украины западным корпорациям, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«В нынешней украинской элите есть объективный консенсус: они хотят разворовать Украину «без москалей». Советский Союз вложил в Украину очень много денег, и там есть, что разворовывать, до сих пор. В чём заключается конфликт? Есть группа людей, которые хотят продать на Запад всё. Покупателем является Сорос, который имеет контрольный пакет и в правительстве, и во фракции «Слуга народа», — сказал Делягин. — Но есть вторая позиция — это украинские олигархи во главе с Коломойским, которые говорят: «Мы землю на Запад продадим, не прямо сейчас, а сначала скупим её у украинских фермеров, у государства, а уже потом втридорога продадим на Запад».

Иными словами, как подчеркнул Делягин, те, кто сейчас устраивает беспорядки у здания Верховной рады, «защищают интересы Коломойского и компании получить свой гешефт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы департамента коммуникаций украинского МВД Артёма Шевченко, столкновения возле Верховной рады спровоцировали националисты, решившие установить палатку на проезжей части.

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