Ашхабад, , 17:35 — REGNUM Руководство министерства иностранных дел Туркмении встретилось с прибывшей в Ашхабад делегацией центрального комитета Коммунистической партии Китая во главе с заместителем министра внешних связей Сяном Хуншаном. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

Представители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Демократической партией Туркмении и Коммунистической партией КНР.

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в сфере масс-медиа, в спорте и в молодежной политике.

По итогам переговоров, китайские и туркменские дипломаты договорились наращивать партнерские связи между двумя странами в сферах, представляющих национальные интересы Китая и Туркмении.