Анкара, , 17:33 — REGNUM Посол США в Турции заявил, что отношение президента Трампа к вопросу геноцида армян не изменилось, несмотря на последнюю резолюцию конгресса, сообщает 17 декабря телеканал NTV.

По его словам, вне зависимости от принятой парламентариями резолюции по признанию геноцида армян в Османской империи, позиция президента США Дональд Трамп остаётся такой же, какой была на момент его заявления, сделанного в апреле 2019 года в отношении геноцида армян.

В частности, в этом заявлении президент США ни разу не употребил слово «геноцид».

Как сообщало ИА REGNUM, принятие конгрессом США резолюции по признанию геноцида армян в Турции повлекло за собой новое обострение в отношениях Вашингтона и Анкары. Власти Турции заявили о возможном запрете для США пользоваться турецкой авиабазой Инджирлик, где сейчас расположено американское ядерное оружие.

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