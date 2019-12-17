Москва, 17 декабря 2019, 17:26 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков готовит общественное мнение Украины к тому, что только он может погасить риск переворота и навести в стране порядок, считает общественный деятель Юрий Кот (Украина). Об этом он заявил 17 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя беспорядки у стен Верховной рады.
Иными словами, как подчеркнул Кот, Аваков формирует себе положительный образ, чтобы все поддержали его кандидатуру в качестве премьер-министра Украины.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ходе столкновений у стен Верховной рады Украины пострадали 17 сотрудников украинских правоохранительных органов. Кроме того, силовики задержали 26 правонарушителей.
Читайте ранее в этом сюжете: В ходе протестов у стен Рады в Киеве пострадали 17 силовиков