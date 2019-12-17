Киев, , 17:20 — REGNUM В ходе столкновений у стен Верховной рады Украины пострадали 17 сотрудников украинских правоохранительных органов. Кроме того, силовики задержали 26 правонарушителей. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Столкновения протестующих с силовиками начались после того, как первые попытались поставить палатки и разбить протестный лагерь. Но силовики не дали установить палатки — в ответ протестующие начали швырять камни.

На данный момент известно о 17 пострадавших силовиках — двоим из них потребовалась госпитализация. 26 протестующих были задержаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед зданием Рады в Киеве проходит сразу несколько акций протеста. Люди митингуют против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Этот законопроект уже был принят Радой 13 ноября. В силу он должен вступить 1 октября 2020 года.