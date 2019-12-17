17 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

Роман Газенко, , 17:11 — REGNUM Под беспрецедентным лоббистским давлением с применением тяжёлой осадной артиллерии в лице бывшего премьера Финляндии Антти Ринна ФАС приняла беспрецедентное решение. Поглощение германского концерна финским монополистом одобрено национальным ведомством. Перипетии этой борьбы европейских энергетических компаний на российском рынке подробно описывались в материале ИА REGNUM «Anti-Fortum: ФАС России вмешался в борьбу финнов с немцами».

След в след

Последним рубежом обороны немцев была станция водоснабжения и лаборатория принадлежащей Uniper российской дочке германского концерна, Сургутской ГРЭС-2. Точнее — Федеральный Закон №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Согласно этому закону в (пока ещё) действующей редакции имеющие стратегический̆ статус сооружения не могут попадать под контроль иностранных правительств. В русле чубайсовской идеологии ФЗ-57 «странным образом» не признаёт объекты электроэнергетики стратегическим ресурсом, за одним досадным упущением его либеральных разработчиков. Стратегическими ресурсами являются водопроводы. «Обводной канал» Сургутской ГРЭС стал для российской дочки немецкого концерна корпоративным «Сталинградом». Поэтому финны перенесли направление главного удара на федеральное законодательство. И не прогадали.

Суть взлома стратегического охранного законодательства: если стратегический актив занимает менее 1% общей стоимости приобретаемого иностранной компанией актива, то позволительно передавать его российской компании на аутсорсинг. Финские лоббисты действовали цинично, но эффективно. По сути, они взяли под контроль власти и получили лакомый актив авансом, на основании будущего изменения российского законодательства.

Генеральный директор Fortum Пекка Лундмарк в интервью агентству Bloomberg прямо заявил: «Мы бы не предприняли этот шаг, если бы не были вполне уверены, что одобрение можно получить».

Сейчас, когда вопрос осталось закрыть де юре, поверженный Uniper вновь подвергся медийной атаке. Поводом стало восстановление энергоблока Берёзовской ГРЭС в Красноярском крае. Он был запланирован ещё в поздние советские времена, но в 2016 году, всего через 4 месяца после ввода в эксплуатацию, сгорел и его восстановление сейчас завершается.

Но в русле борьбы финского энергетического монополиста за этот ресурс тема «вдруг» обретает токсичный подтекст. На одном из специально для этого созданных ресурсов с прозрачно намекающим названием http://shapkagorit.info/ и http://berezafire.info появилась информация в стиле подмётного письма:

«К декабрю 2019 года компания «Юнипро», которой принадлежит станция, потратила более 40 миллиардов рублей на восстановление оборудования. Это почти в три раза больше, чем компания планировала изначально. При этом задержка по завершению работ превысила год. Нам кажется, что когда восстановительные работы такого масштаба в три раза превышают смету, а смета исчисляется миллиардами рублей, можно предположить, что на каком-то уровне есть люди, сознательно допустившие перерасход денег и каким-то нецелевым образом растратившие средства».

От лица некоей «независимой группы» представителей российских СМИ и энергетиков заявляется, что за «этот отвратительный цинизм» виновные должны понести наказание. Сайт призывает всех имеющих соответствующую информацию банально доносить с сохранением конфиденциальности. Помимо сайтов была создана группа в «Facebook» и задействованы ряд тг-каналов для их раскрутки. Более того, на эти сайты была закуплена контекстная реклама и если в поисковиках Google или Яндекс забить слово «Юнипро» вы увидите купленный рекламный блок с этими сайтами. Официальный представитель РАСО в Красноярском крае Василий Дамов так прокомментировал агентству «Федералпресс» появление этих ресурсов:

«В целом у меня большие сомнения в выбранной технологии. Хорошо, вы хотите найти компромат на региональные активы оппонента. Скорее всего, он есть. Но, ребята, сидеть в Сети и искать таргетом в Facebook строителей в Шарыпово, которые расскажут вам про злоупотребления во время ремонта? Покупайте билет на самолет в Красноярск, из Красноярска — на маршрутку в Шарыпово, поживите там неделю, пообщайтесь с местными, почитайте местные паблики. Ну какой Facebook, серьезно… Отдельно меня интересует, знают ли финские владельцы Fortum о том, чем занимаются их менеджеры в России? Западная PR-индустрия в корне отличается от российской, где публичный поиск компромата на конкурента и откровенно заказные публикации в СМИ — абсолютно нормально в отличие от большинства европейских стран. В принципе, на месте менеджмента «Юнипро» я бы апеллировал как раз к этому: господа финны, вы покупаете актив в России, используя для этого откровенно токсичные инструменты, — насколько это этично с точки зрения ведения бизнеса в вашей стране?»

Но отвратительный цинизм самих заказчиков этого чёрного пиара в том, что компания Uniper потратила на ремонт многострадального 800-мегаваттного энергоблока средства компании, не залезая в карман бюджета и налогоплательщиков. Fortum от этого демарша тут же открестилась. Свежо предание… Кому же выгодно тратить свои средства на поимку за руку тех, кто тратит свои деньги? Возможно, «таинственный» заказчик слегка ошибся с исполнителем. В сеть попала смета с расценками и структурой информационной кампании, «странным» образом по срокам и тематике совпадающей с нападками на Uniper. Смета, в частности, предусматривает создание интернет-площадок и их раскрутку, для чего закуплена таргетированная реклама на Юнипро и Uniper на Гугл, задействование соцсетей, инициирование депутатских запросов в ФАС и прокуратуру. По факту — целая батарея сайтов и Телеграм-каналов синхронно призвала выражать читателей свой праведный гнев в анонимной форме. Каждое действие в этом плане тарифицировано. Общий объём бюджета этой кампании впечатляет. Он превышает 36 миллионов рублей. Остается определить, кто мог бы выступить таким щедрым благотворителем пиарной грязи.

Закономерен вопрос — а в чем тогда могла бы состоять корысть Fortum поднимать грязную медийную волну против Юнипро, если до её узаконенного поглощения остался один шаг? Здесь возможно несколько версий.

Не исключено, что лоббисты Fortum не до конца уверены в исходе голосования по изменению 57 Федерального закона. На фоне дискредитированного руководства Юнипро возникает возможность разыграть партию «финны придут — порядок наведут». Что весьма странно, поскольку как раз «Die Ordnung» (порядок, нем.) это основа основ немецкого управления.

Рассмотрим ещё одну версию, сугубо внутрикорпоративную. При согласовании условий сделки было оговорено, что весь персонал поглощаемой компании Uniperв Германии и Юнипро в России сохранит рабочие места в течение двух лет. Возможно, многоуровневая репутационная атака на руководство Юнипро рассматривается как повод руководителям поставить вопрос о выходе из этой договорённости и вышвырнуть на улицу сотрудников поглощённой компании как «хайли лайкли» утративших доверие.

Финский энергетический концерн Fortum позиционируетcя в Европе как лидер «чистой энергетики». Но свои основные доходы от российского подразделения извлекает по традиционной (фу-фу!) углеродной технологии восьми тепловых электростанций: пяти в Челябинской области и трёх в Тюменской, в том числе, от Няганской ГРЭС — одной из самых крупных и современных тепловых электростанций России. И в тарифной политике на российском рынке с этого концерна также слетает европейский лоск. Всю деятельность компании сопровождает грязный шлейф региональных монопольных тарифных скандалов. Если даже российская Антимонопольная служба закрывает глаза на такие «мелочи», то нужно ли церемониться с двойными стандартами в медиаполитике! Да, в России можно себе позволить в этой сфере то, за что в Европе компания давно пошла бы с молотка.