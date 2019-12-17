Донецк, , 17:07 — REGNUM Внесённый президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду без согласования с республиками Донбасса законопроект о децентрализации является прямым нарушением Минских соглашений, заявил 17 декабря глава ЛНР Леонид Пасечник.

Такой подход делает подготовленный в Киеве нормативный правовой акт «ничтожным не только для ДНР и ЛНР, но и для всех участников нормандского формата», отметил Пасечник в ходе пресс-конференции в Донецке.

Глава ЛНР подчеркнул, что в опубликованном законопроекте «ничего не говорится об особом статусе, хотя именно для этого в комплексе мер и предусмотрены изменения в Конституцию Украины».

«Нас категорически не устроит и тот факт, что Зеленский может предложить нам усовершенствованную «формулу Порошенко», по которой украинские власти могут попытаться законодательно закрепить особый статус в переходных положениях, которые носят временный характер», — подчеркнул Пасечник.

Инициатива президента Украины — это очередная подмена смысла и сути Минских договоренностей, которая лишь отдаляет Киев от установления мира в Донбассе, заключил он.

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