Москва, , 17:01 — REGNUM В «Единой России» заявили о том, что слова депутата Ирины Гусевой были вырваны из контекста, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

«Гусева сказала, что это вырванные из контекста слова, которые были сказаны два месяца назад», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в ходе брифинга.

Тем не менее, по его словам, в обществе ведется дискуссия о дифференциации подоходного налога.

«Причем не только в сторону повышения для богатых, что привлекает левую оппозицию, но и в сторону снижения ставки НДФЛ для малоимущих граждан. Сама по себе идея заслуживает того, чтобы ее обсуждать. Необходимо взвесить за и против», — сказал Исаев.

Он уверен, что поддержка малоимущих должна быть адресной.

«Как идея соцподдержки она интересна», — указал парламентарий.

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева («Единая Россия») считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.

Комиссия «Единой России» по этике, проанализировав видео выступления Гусевой на очередном заседании комитета по бюджету и налогам, которое вызвало резонанс в социальных сетях, констатировала наличие спекуляций политических оппонентов и попытку развернуть травлю в отношении нее, сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Гусева якобы высказалась против освобождения малоимущих граждан страны от уплаты налога на доходы физических лиц и сравнила их с уголовниками, вышедшими на свободу.

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