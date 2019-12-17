Киев, , 16:51 — REGNUM Силовики задержали наиболее активных участников стычек под Верховной радой, сообщила 17 декабря пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что задержанных сейчас доставляют в управление полиции, передает корреспондент ИА REGNUM.

«После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка», — сообщили в ведомстве.

Сколько протестующих задержано — в сообщении не уточняется.

Напомним, что стычки начались в ходе акции протеста против продажи земли на Украине. Как заявили в МВД, формальным поводом к столкновениям была попытка митингующих поставить военную палатку прямо посередине проезжей части улицы Грушевского.