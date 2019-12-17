Москва, , 16:49 — REGNUM Госдума учредила медаль Госдумы за особый вклад в развитие законодательства РФ и парламентаризма в РФ. Соответствующее постановление депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании 17 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медаль будет вручаться не только гражданам РФ, но и иностранцам, которые внесли большой вклад в укрепление многосторонних или двухсторонних отношений с РФ, а также в развитие межпарламентского сотрудничества и плодотворную деятельность по укреплению международных связей.

Награда будет высшим ведомственным знаком отличия Госдумы. В течение года такую медаль смогут получить не более пяти человек. При этом претендент на медаль не может быть депутатом Госдумы или местного заксобрания или сенатором Совфеда.

Представить гражданина к награде получает право спикер Госдумы, а также фракция или комитет нижней палаты парламента.