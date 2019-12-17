Москва, , 17:01 — REGNUM Председателем совета законодателей Центрального федерального округа (ЦФО) переизбран глава Мосгордумы Сергей Шапошников. Решение было принято на очередном заседании совета в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С инициативой о переизбрании Шапошникова выступил председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.

«Я, выражая мнение 17 из 17 (участников заседания, — прим. ИА REGNUM) предлагаю рекомендовать переизбрать на следующий отчетный период Шапошникова Алексея. Он это заслужил. Других мнений нет», — заявил Харитонов.

«Надо ли ставить вопрос на голосование?» — спросил у председателей региональных законодательных собраний ЦФО Шапошников.

«Нет», — ответили главы региональных парламентов.

«Спасибо за доверие», — ответил Шапошников.

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