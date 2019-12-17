Екатеринбург, , 16:51 — REGNUM Ситуация с коррупцией в Уральском федеральном округе «вызывает тревогу». Об этом заявил полпред президента по округу Николай Цуканов, сообщает «Новый день».

На окружном совете по борьбе с коррупцией чиновник привёл результаты проведённого в УрФО социологического опроса. Было выявлено, что в 2019 году с проявлениями коррупции сталкивались 15% ответивших. Это на 4% меньше, чем в прошлом году, но всё равно много, считает полпред.

«Каждый шестой сталкивается с коррупцией — это вызывает тревогу и говорит о дефектах превентивной работы», — сказал Цуканов.

Как сообщало ИА REGNUM, в УрФО снизилась эффективность борьбы с коррупцией. За первые десять месяцев 2019 года выявили на 4% меньше коррупционных преступлений, чем за аналогичный период 2018 года.

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