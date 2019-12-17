Киев, , 16:39 — REGNUM Силовики очистили от протестующих радикалов улицу Грушевского в центре Киева, где сегодня, 17 декабря, произошли столкновения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ситуацию на улице, где находятся здания правительства и Верховной рады, в настоящий момент контролируют спецподразделения Национальной полиции и Национальной гвардии.

Небольшая часть протестующих еще остается непосредственно возле здания парламента. В настоящий момент, в 15:30 по местному времени (16:30 мск), ситуация спокойная, без стычек.

Данных о количестве задержанных и пострадавших в ходе потасовок пока еще нет.

ИА REGNUM напоминает, что 17 декабря у стен парламента началось несколько акций протеста, в частности, против открытия рынка земли. После попытки активистов установить палатку на проезжей части начались столкновения с силовиками. На стороне протестующих выступили радикалы из организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые и стали главной движущей силой столкновений.