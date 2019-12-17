Москва, , 16:32 — REGNUM Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не готова смириться с тем, что команда президента Украины Владимира Зеленского так и не предложила ей снова возглавить правительство, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя беспорядки возле здания Верховной рады.

«Эти столкновения, к сожалению, предсказуемы, потому что разбалансированность политической системы Украины не позволяет решать подобные вопросы цивилизованно, а мгновенно выводит людей на улицы, — сказал Мухин. — Эта турбулентность организована в интересах отдельных акторов. Конкретно в этом случае центральным актором является Юлия Тимошенко, с которой не сторговалась команда Зеленского, не предложив ей вожделенного премьерского кресла. Юлия Тимошенко теперь мстит. Возможно, рассчитывая на какие-то дальнейшие предложения».

Эта месть, по мнению Мухина, может оказаться удачной, так как «Юлия Владимировна — мастер политического шантажа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря митинговавшие возле здания Верховной рады противники принятия законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель вступили в столкновения с полицией.

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