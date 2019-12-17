Москва, 17 декабря 2019, 16:32 — REGNUM Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не готова смириться с тем, что команда президента Украины Владимира Зеленского так и не предложила ей снова возглавить правительство, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя беспорядки возле здания Верховной рады.
Эта месть, по мнению Мухина, может оказаться удачной, так как «Юлия Владимировна — мастер политического шантажа».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря митинговавшие возле здания Верховной рады противники принятия законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель вступили в столкновения с полицией.
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