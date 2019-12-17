Нант, Франция, , 16:31 — REGNUM Французские стражи порядка использовали водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих в Нанте, 17 декабря передает агентство Reuters.

Выступления против пенсионной реформы в Нанте, как и в прошлые дни, переросло в беспорядки и столкновения с полицией.

Большая часть протестных акций во Франции 17 декабря, митинги и забастовки против пенсионной реформы, пока проходит мирно.

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