Рига, , 16:30 — REGNUM У лидера латышских националистов, председателя партии «Visu Latvijai!"-«Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) Райвиса Дзинтарса нет уверенности, что на внеочередных выборах в Рижскую думу удастся решить задекларированную партией цель — «Сделать Ригу латышской». Об этом он сообщил порталу NRA.

«У меня нет до конца уверенности, что сегодня все латышские партии смогут объединиться и составить единый и сильный список на выборах в Риге», — сказал Райвис Дзинтарс.

По данным журналистов, речь идёт о создании единого списка всех националистических партий, чтобы отобрать большинство у действующей коалиции партий «Согласие», «Честь служить Риги», а также группе перебежчиков из других партий.

Сотрудники СМИ отмечают, что националисты называют нынешнюю Рижскую думу «ориентированной на Москву и считают это недопустимым».