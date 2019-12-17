Киев, , 16:28 — REGNUM «Мирный протест должен оставаться мирным», — заявил политолог Сергей Быков, комментируя столкновения возле Верховной рады, которые произошли сегодня, 17 декабря.

По словам эксперта, иначе протестующие попросту оказывают услугу действующей власти.

«Люди помнят, к чему приводит насилие на улицах», — отметил Быков.

ИА REGNUM напоминает, что столкновения начались с того, что вопреки анонсированной организаторами мирной акции против продажи земли отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку.

«Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу… но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в драку», — заявили в силовом ведомстве.

По состоянию на 15:00 местного времени (16:00 мск) спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии осуществили зачистку улицы Грушевского в центре Киева, на которой развернулись ключевые события.