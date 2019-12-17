Донецк, , 16:27 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что для реального прекращения конфликта в Донбассе необходим прямой диалог Киева с Донецкой и Луганском. Об этом Пасечник сказал сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции, а Донецке.

Пасечник подчеркнул, что при отсутствии прямых переговоров украинских властей с жителями Луганской и Донецкой республик, никакое прекращение войны невозможно.

«При отсутствии прямых переговоров с жителями ДНР и ЛНР, прекращение войны невозможно. Это необходимо, чтобы напрямую договориться обо всех модальностях дальнейшего существования республик и украинского государства», — сказал глава ЛНР.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что он, как глава государства, не ведет никаких переговоров с главами ДНР и ЛНР.

Стоит отметить, что и предыдущий президент Украины Петр Порошенко также не вел переговоров с главами Донбасса, но после военного поражения 2014 года вынужден был подписать с ними совместный документ — Минские соглашения.