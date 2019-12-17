Париж, , 16:25 — REGNUM Массовые протесты и забастовки снова охватили Францию — профсоюзы страны выступают против планов правительства провести пенсионную реформу, 17 декабря передает агентство Reuters.

Известно, что из-за забастовки только четверть междугородных поездов во Франции отправилась по расписанию. В Париже закрыты восемь из 14 линий метро, отменено большинство пригородных поездов.

Также в столице Франции бастуют сотрудники Эйфелевой башни. В центре Парижа, где проходят многотысячные акции протеста, закрыты многие кафе и рестораны.

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