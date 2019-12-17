Донецк, , 16:25 — REGNUM Политика нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в отношении конфликта в Донбассе продолжает линию его предшественника Петра Порошенко, заявил 17 декабря глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на совместном брифинге с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

По мнению глав Народных Республик, и политика Зеленского, и политика Порошенко одинаково основаны на полном равнодушии к жителям Донбасса.

«С приходом в Киеве новой власти для жителей Донбасса ничего не изменилось. Политика Порошенко, основанная на полном безразличии к судьбам миллионов жителей и имеющая своей целью реинтегрировать обратно только территории, по сути, продолжается Зеленским и его командой», — сказал Денис Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины с апреля 2014 года проводят карательную военную операцию против народа Донбасса, не смирившегося с нацистским госпереворотом в Киеве в феврале 2014 года.

По разным оценкам, в ходе боевых действий погибли не менее 15 тыс. человек.

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