Бишкек, , 16:21 — REGNUM Бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова принудительно доставили на судебное заседание по делу о коррупции при реконструкции исторического музея и ипподрома на Иссык-Куле, передает «24.kg».

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Проходящий по делу в качестве одного из обвиняемых экс-глава правительства назвал произошедшее судебным произволом и отказался от участия в процессе, сославшись на то, что власть в стране прибрали к рукам определенные кланы.

«Проводите суд без меня, я согласен. В этих играх я не буду участвовать», — подчеркнул он.

После этого председательствующий судья Марат Сыдыков удалил Сапара Исакова, сославшись на то, что тот «систематически нарушает порядок судебного разбирательства».

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