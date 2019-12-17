Бишкек, , 16:22 — REGNUM Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич выразил поддержку министерству иностранных дел Киргизии, обвинившему конгресс США и ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела страны, передает «Политика сегодня».

«Киргизские коллеги очень правильно отреагировали. Мы тоже реагируем жестко на все случаи и факты нарушения базовых принципов невмешательства», — подчеркнул он.

Читайте также: МИД Киргизии обвиняет ОБСЕ в давлении на суд

Также российский дипломат отметил, что власти США регулярно нарушают суверенитет других государств, открыто игнорируя принципы, прописанные в Хельсинской декларации ОБСЕ.

«То есть документами в ОБСЕ, которые фиксируют, что ситуация с правами человека является делом только одного государства. Это не дает права нарушать базовые принципы о вмешательстве в суверенность государства», — подытожил Лукашевич.

Читайте также: МИД Киргизии обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны