Донецк, , 16:20 — REGNUM Украина умышленно затягивает процесс обмена пленными с республиками Донбасса. Об этом 17 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин на совместной пресс-конференции с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

«Киев не желает обеспечить чистый обмен по формуле всех установленных на всех установленных, умышленно затягивает процесс», — сказал Пушилин.

Он также высказал мнение, что отказ Киева от «полной юридической очистки» готовящихся к обмену лиц свидетельствует о желании украинской стороны возобновить их уголовное преследование после обмена.

Напомним, лидеры стран «нормандской четвёрки» в коммюнике по итогам саммита в Париже 10 декабря призвали трёхстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе обеспечить обмен пленными по формуле «всех на всех» до конца 2019 года и предоставить полный доступ ко всем удерживаемым лицам представителям Красного Креста.