Рига, , 16:19 — REGNUM Представители правительства Латвии во время заседания поддержали решение министерства среды и регионального развития о досрочном прекращении полномочий Рижской думы. Об этом сообщает во вторник, 17 декабря, портал LSM.

По данным журналистов, правительство страны попросило парламент рассмотреть и принять законопроект в срочном порядке. Голосование в Сейме по этому вопросу состоится завтра.

Таким образом, если «за» это решение проголосуют более двух третей, согласно Конституции Латвии, у президента не будет возможности отправить закон на переголосование и останется только утвердить его.

Основанием для роспуска Рижской думы стала, по мнению министра среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце, неспособность муниципалитета в течение длительного времени в соответствии с законом решить вопрос о вывозе мусора.

В случае принятия законопроекта, выборы в Рижскую думу, состоятся в течение ближайших двух месяцев. Организация внеочередных выборов, по данным ЦИК Латвии, обойдётся в 1,5 млн евро.