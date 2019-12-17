Бишкек, , 16:18 — REGNUM Комитет по экономической и фискальной политике парламента Киргизии отклонил проект закона о легализации незаконно захваченных гражданами земельных участков под частными домами, построенными до августа 2012 года, передает «24,.kg».

Парламентарии отмечают что, инициаторы законопроекта не представили на рассмотрение парламентского комитета необходимую информацию, поэтому они не стали легализовать самозахваты.

ИА REGNUM напоминает, что только по официальным данным, в столице Киргизии насчитывается около 6400 домов, незаконно построенных близ магистральных дорог, коммуникационных веток и возведенных вместо социальных объектов. Из них около 2800 располагаются в опасных зонах.

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