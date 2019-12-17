Луганск, , 16:15 — REGNUM Народный совет Луганской Народной Республики в ближайшее время примет закон о государственной границе. Об этом сегодня, 17 декабря, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник на совместной пресс-конференции с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Пасечник напомнил, что референдум о самоопределении прошел на всей территории бывших тогда Луганской и Донецкой областей. Большинство жителей этих регионов высказались за независимость и неприятие «майданного» государственного переворота, а также против политики необандеровского режима.

«Запад не хочет об этом вспоминать. Референдум проводился без какого-либо давления извне. Население само организовалось и сказало категорическое «нет» самозваному киевскому режиму», — подчеркнул Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что в соседней Донецкой Народной Республике уже был принят закон о госгранице, который закрепляет волеизъявление жителей бывшей Донецкой области.

«В ближайшее время аналогичный закон вступит в действие и у нас», — сказал Пасечник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после захвата власти в Киеве бандеровцами и их приспешниками в феврале 2014 года, жители Донбасса провели референдум и провозгласили независимость. Установившийся в Киеве режим направил против Донбасса войска. С тех пор в регионе идет война.