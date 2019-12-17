Киев, , 16:04 — REGNUM Столкновения возле Верховной рады спровоцировали националисты, решившие установить палатку на проезжей части, заявил в эфире украинского телевидения глава департамента коммуникаций украинского МВД Артем Шевченко.

Он уточнил, что радикалы попробовали установить на дороге военную палатку, при этом игнорировали все предупреждения и предостережения силовиков.

«Тогда полицейские демонтировали эту палатку, а самых активных участников правонарушения задержали и отправили в отделение полиции. Им действиям будет даваться правовая оценка», — сказал Шевченко.

Он не уточнил, сколько именно людей задержано, и сколько пострадавших в результате стычек.

ИА REGNUM напоминает, что масштабнуюакцию протеста против открытия рынка земли на Украине, которая проходит сегодня, 17 декабря, поддержали радикалы из организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).