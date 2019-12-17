Москва, 17 декабря 2019, 15:59 — REGNUM 14 декабря на YouTube-канале ИА REGNUM вышла видеозапись совместного круглого стола ИА REGNUM и Института стран СНГ на тему «Итоги переговоров лидеров России и Белоруссии в Сочи», который прошел 11 декабря 2019 года.
Данная встреча была посвящена внешней политике РФ. На встрече обсуждались итоги переговоров лидеров двух стран в Сочи, социально-экономические и общественно-политические аспекты развития Союзного государства России и Белоруссии, внешнеполитическое взаимодействие стран, информационная составляющая Союза и другие темы.
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Участники круглого стола:
- Модест Колеров — главный редактор ИА REGNUM,
- Александр Фадеев — заведующий Отделом Белоруссии Института стран СНГ,
- Юрий Баранчик — заместитель главного редактора ИА REX,
- Аза Мигранян — заведующий Отделом экономики Института стран СНГ,
- Игорь Шишкин — эксперт Института стран СНГ,
- Андрей Суздальцев — политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ,
- Богдан Безпалько — Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России,
- Станислав Митрохович — старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности,
- Дмитрий Болкунец — политолог, эксперт по белорусско-российским отношениям
- и другие эксперты.
Читайте ранее в этом сюжете: Анонс: Итоги переговоров лидеров России и Белоруссии в Сочи
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