Москва, , 15:59 — REGNUM 14 декабря на YouTube-канале ИА REGNUM вышла видеозапись совместного круглого стола ИА REGNUM и Института стран СНГ на тему «Итоги переговоров лидеров России и Белоруссии в Сочи», который прошел 11 декабря 2019 года.

Данная встреча была посвящена внешней политике РФ. На встрече обсуждались итоги переговоров лидеров двух стран в Сочи, социально-экономические и общественно-политические аспекты развития Союзного государства России и Белоруссии, внешнеполитическое взаимодействие стран, информационная составляющая Союза и другие темы.

Читайте также:

РФ потерпела серьезнейшее поражение на белорусском направлении — мнение

Лукашенко превращается в смертельного врага белорусского народа — эксперт

РФ рискует безвозвратно потерять Белоруссию — эксперт Богдан Безпалько

В отношениях с Минском Москва попала в безвыходное положение — экономист

Минск задёргался: жёсткая и принципиальная линия Москвы дала свой результат

На грани выживания: эксперт оценил качество жизни граждан Белоруссии

После новых выборов Лукашенко снова обнулит обязательства перед РФ — версия

Участники круглого стола:

Модест Колеров — главный редактор ИА REGNUM ,

— главный редактор , Александр Фадеев — заведующий Отделом Белоруссии Института стран СНГ,

— заведующий Отделом Белоруссии Института стран СНГ, Юрий Баранчик — заместитель главного редактора ИА REX,

— заместитель главного редактора ИА REX, Аза Мигранян — заведующий Отделом экономики Института стран СНГ,

— заведующий Отделом экономики Института стран СНГ, Игорь Шишкин — эксперт Института стран СНГ,

— эксперт Института стран СНГ, Андрей Суздальцев — политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ,

— политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, Богдан Безпалько — Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России,

— Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, Станислав Митрохович — старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности,

— старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, Дмитрий Болкунец — политолог, эксперт по белорусско-российским отношениям

— политолог, эксперт по белорусско-российским отношениям и другие эксперты.

Читайте ранее в этом сюжете: Анонс: Итоги переговоров лидеров России и Белоруссии в Сочи

Читайте развитие сюжета: Модест Колеров: победит ли Москва шантаж Минска? Лукашенко – рентген для РФ