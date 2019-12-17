Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM В Уральском федеральном округе уменьшилась выявляемость коррупции по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает «Ура.ру».

Полпред по УрФО Николай Цуканов заявил на окружном совете по борьбе с коррупцией, что за первые 10 месяцев 2019 года было выявлено 2,4 тысячи коррупционных преступлений, что на 4% ниже показателей аналогичного периода 2018 года.

Резко эффективность снизилась в двух субъектах — в ЯНАО (на целых 47,8%) и в Челябинской области (на 18%).

Полпред призвал правоохранительные органы сделать выводы из данных цифр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред раскритиковал ситуацию с возвращением денег, утекших из-за коррупции. Из уведённых за последние два года 2 млрд рублей удалось возместить лишь 380 млн рублей.

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