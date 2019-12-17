Киев, , 15:52 — REGNUM В Верховной раде Украины вместо пленарного заседания парламента будет внеочередное заседание аграрного комитета, сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Он отметил, что в заседании примут участие члены комитета, все руководство Рады, и руководство всех фракций — председатели или сопредседатели. Главная тема заседания — рассмотрение закона о продаже земли.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты фракций «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — за жизнь» блокировали работу Рады, чтобы не допустить рассмотрение законопроекта о продаже земли во втором чтении. Политическое противостояние в Раде сопровождается столкновениями на улице возле здания парламента.

Отметим, что в первом чтении за закон о продаже земли голосовала фракция «Слуга народа» и несколько внефракционных депутатов, остальные представленные в Раде политические силы высказались категорически против.