Женева, Швейцария, , 15:58 — REGNUM 16 декабря в Женеве на полях первого Глобального форума по делам беженцев состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Южной Кореи Ли Тэ Хо и Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их данным, в рамках встречи заместитель министра иностранных дел Южной Кореи высоко оценил роль и работу Мишель Бачелет в качестве Верховного комиссара, вступившую в данную должность в августе 2018 года, а также добавил, что Южная Корея продолжит усилия по поощрению и защите прав человека как член Совета ООН по правам человека.

В свою очередь, Верховный комиссар ООН выразила надежду на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества.

Также представитель Южной Кореи встретился с заместителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс, с которой обменялся мнениями, а также обсудил пути укрепления сотрудничества.

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