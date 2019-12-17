Москва, , 15:48 — REGNUM Идея резолюции о смягчении санкции в отношении КНДР, которую внесли в Совбез ООН Россия и Китай, заключается в том, что уровень санкционного давления должен быть пропорционален северокорейскому поведению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов, комментируя соответствующую новость.

«Это старая идея, которую Москва и Пекин уже выдвигали в прошлом году. Просто тогда США фактически забаллотировали проект. Идея заключалась в следующем: уровень санкционного давления должен быть пропорционален северокорейскому поведению. С учётом того, что в течение двух лет Северная Корея добровольно держала мораторий на ядерные испытания и ракетные запуски, это должно быть как-то вознаграждено смягчением санкций, потому что нынешний уровень гораздо ближе к экономической блокаде, — сказал Асмолов. — И проект резолюции, обратите внимание, это отмена запрета на экспорт морепродуктов и текстиля, а также на применение северокорейских рабочих за рубежом, что на самом деле России и Китаю весьма выгодно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай внесли резолюцию в Совбез ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР.

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