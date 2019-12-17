Москва, , 15:46 — REGNUM Законопроект, направленный в том числе на уравнивание сжигания мусора и его переработки, направлен на то, чтобы сформировать федеральную системы обращения с отходами. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе обсуждения законопроекта, направленного в том числе на нормы сжигания и переработки отходов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Речь о законопроекте, который изначально предполагал установить авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Ко второму чтению в законопроект поступило несколько поправок, которые направлены на то, чтобы установить, что сжигание мусора с предварительной сортировкой фактически приравнивается к его утилизации. Ранее такие предложения вызвали критику со стороны экологов, в связи с тем, депутаты уточнили у Кобылкина, зачем принимать такие резонансные нормы так срочно.

«Почему срочность, чем вызвана эта срочность? Мы формируем единую федеральную схему обращения с отходами… Утилизация является неотъемлемой схемой обращения с отходами в РФ», — отметил Кобылкин.

По его словам, министерство понимает возмущение граждан в связи с этим вопросом.

«Нам и самим не нравится история с мусоросжиганием. Но я еще раз хочу вам сказать, вот этими поправками мы с вами фактически вносим ограничение сжигания тех фракций (отходов), которые можно пустить во вторичную переработку, это важнейший момент и он ключевой», — заявил Кобылкин.