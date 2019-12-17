Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 декабря 2019, 15:45 — REGNUM 17 декабря в Ярославской области Переславская городская дума лишила статуса депутата Владимира Корнилова, который подозревается в убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой думе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Корнилов задержан и признал свою вину. Он сразу написал заявление о сложении депутатских полномочий, гордума на внеочередном заседании единогласно удовлетворила заявление.
Бывший председатель фракции «Единая Россия» не в первый раз попадает в скандальную историю. Так, в мае этого года коллеги заподозрили депутата в конфликте интересов. Он возглавлял муниципальную единую диспетчерскую службу, и ряд депутатов потребовали, чтобы он не участвовал в голосовании по оценке главы округа Валерия Астраханцева. После этого Корнилов вынужден был уволиться. Но депутаты даже из оппозиционных партий говорят, что не могли ожидать от Корнилова такого шага.
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