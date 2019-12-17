Киев, , 15:52 — REGNUM Заявление о коррупционных преступлениях, совершённых на Украине бывшими президентом и вице-президентом США Бараком Обамой и Джо Байденом, а также экс-президентом Украины Петром Порошенко, направлено в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Об этом депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывший первый заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин написал 17 декабря в Facebook.

«Теперь уголовно-правовую оценку коррупционным действиям этой совсем не святой троицы должны дать следователи и прокуроры», — отметил Кузьмин.

Заявление в НАБУ оппозиционеры направили после того, как американский адвокат Рудольф Джулиани объявил о коррупционном сговоре Обамы, Порошенко и Байдена ради разграбления украинского госбюджета. По словам Кузьмина, необходима правовая оценка событий 2014 года, когда группа заговорщиков устроила переворот, повлёкший ущерб для Украины.

Итогом разбирательства может стать новая версия событий на Майдане и совершенно иная роль в этом властей США, добавил он.

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