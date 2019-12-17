Киев, , 15:35 — REGNUM Украински политический журналист Наталья Влащенко делится в социальных сетях впечатлениями от столкновений под парламентом Украины, которые проходят сегодня, 17 декабря.

По ее словам, видно, как правоохранителям распыляют в глаза газ, бьют ногами в лицо, а кроме того — «ребята, очень непохожие на тружеников сельского хозяйства, держат в руках биты».

Журналист отмечает, что у нее есть вопросы к закону о земле, но еще больше вопросов к таким протестующим.

ИА REGNUM напоминает, что в эти минуты силовики в правительственном квартале начали силовой разгон протестующих и демонтаж установленных ими для акций протеста палаток.