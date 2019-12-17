Цхинвал, , 15:37 — REGNUM Национальной идеей была и остается идея Единой Осетии в составе России. Такое заявление 17 декабря сделал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время пресс-конференции. Об этом сообщает агентство «Рес».

"Из-за национальной идеи осетины пострадали в 1920-х, 1989−90-х, 2008 годах ‑ и этой идеей всегда была Единая Осетия в составе Российской империи, России», — сказал глава государства и отметил, что идею объединения осетинского этноса нельзя менять.

Как передавало ИА REGNUM, после развала СССР до 2008 года Южная Осетия входила в состав Грузии, пока грузинская армия не начала боевые действия против осетин. Российская армия остановила агрессию Тбилиси, после чего Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.