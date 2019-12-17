Москва, , 15:31 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева из состава правительственной комиссии по импортозамещению. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет портале правовой информации.

«Исключить из состава правительственной комиссии по импортозамещению… Артемьева Игоря Юрьевича», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственная комиссия по импортозамещению — это координационный орган, который был образован для обеспечения согласованных действий федеральных ведомств, региональных властей и компаний для реализации государственной политики в сфере замещения импортной продукции.

Ранее сообщалось, что рабочая группа правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2019−2021 годы предложила завершить запущенные в 2014—2017 годах антикризисные меры поддержки по стимулированию спроса на продукцию автопрома, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, лёгкой промышленности и других отраслей.

Читайте также: Медведев назвал расходы России на импортозамещение