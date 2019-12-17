17 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

На днях в Польше в свет вышла новая книга известного налогового консультанта и члена Национального совета при президенте Польши Витольда Модзелевского под названием «Польша – Россия. Год 1919 – размышления о прошлом столетии». В ней автор выступил в амплуа историка, заклеймив «официально объявленную русофобию» в своей стране.

Станислав Стремидловский, , 15:29 — REGNUM Известный налоговый консультант и член Национального совета при президенте Польши Витольд Модзелевский выступил в амплуа историка и раздолбал польскую внешнюю политику последних лет. На днях в свет вышла новая книга профессора Модзелевского под названием «Польша — Россия. Год 1919 — размышления о прошлом столетии». И в ней он пишет не только о минувшем, но и о настоящем, причем не особо стесняя себя в выражениях.

Автор начинает с сожаления об «официально объявленной русофобии» в Польше. Он отмечает, что враждебность к России означает политику отказа от компромиссов. «Вы даже не можете сказать (подумать?) положительно об этой стране, ее политиках, экономике или даже культуре, — отмечает Модзелевский. — Сорвиголовы, которые пересекают эти границы, немедленно осуждаются как «союзники Путина», «враги Америки», «противники Запада», в лучшем случае — «агенты влияния». При этом оппозиция и власти соревнуются друг с другом в том, кто из них более антироссийский. Но тем самым польские политики ограничивают себя и демонстрируют провинциальный комплекс, хотя, считает профессор, они на самом деле не верят в какую-то «российскую угрозу», а президента России Владимира Путина видят «безобидным врагом».

Обеспокоенность автора вызывает отношение варшавского салона к истории освобождения Польши частями Красной армии от нацистов. Вредным и бессмысленным он считает снос памятников во славу советского оружия, ведь по нынешней логике польских политиков после 1945 года СССР оккупировал поляков, а «никакие памятники не ставят новым оккупантам». Однако топтаться на чувствительной для современных русских и других национальностей, представители которых погибли в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, просто глупо, а также «создает ложное историческое сознание и распространяет искаженную картину прошлого». В 1944—1945 годах наступление Красной армии принесло освобождение от немецкой оккупации (а также спасение), «никто из тех, кто был тогда важен в политике, не считал освобождение от немцев какой-то «новой оккупацией», заключает Модзелевский.

Профессор критически воспринимает одностороннюю ставку правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) на Вашингтон. Польские «стратегические партнеры» с энтузиазмом используют политическое одиночество Польши и враждебность по отношению к России, «мы на длительное время отказываемся от участия в мировой политике». И добавляет в контексте проходившей в начале сего года в Варшаве конференции по Ближнему Востоку: «Американцы в течение нескольких дней растратили накопленный за предыдущие сто лет в Польше капитал сочувствия». Да и целом считает американцев «простаками». Хотя эти «простаки» смогли навязать Польше свое оружие, а «мы, как всегда, выглядим идиотами, потому что платим миллиарды долларов за какой-то американский демобиль (военные товары из различных стран — С. С.), а они, как правило, унижают своих клиентов».

Как замечает одно из польских изданий, Модзелевский также выдвигает «поразительные аргументы относительно изменений границ: поскольку мы не протестовали в одно время против изменения границ в Европе, потому что «объединение Германии» породило новую историю этого региона после окончания Холодной войны, нет иллюзий — будет больше изменений… Наши протесты против «аннексии Крыма», которую польские правительства «никогда не признают», выглядят патетическими и напоминают жалобы обманутого ребенка». От себя добавим еще одну реплику автора книги о границах. Он пишет: «Вывод довольно очевиден — нашим нынешним границам, более семидесяти годам мира мы обязаны сотням тысяч погибших в 1945 году советских солдатов. Они разгромили немецкие войска, завоевали половину территории Германии, из которых нам отдали почти треть, и ликвидировали — также буквально — гитлеровскую и националистическую германскую элиту на своих землях».

Работа профессора уже вызвала реакцию. Польская газета Dziennik Gazeta Prawna задается вопросом, как примирить его взгляды с тем, что он сидит в органе, консультирующем президента Польши. «В Национальном совете развития более 100 представителей различных кругов. Профессор Витольд Модзелевский работает в отделе «Экономика, работа, предпринимательство», а не «Безопасность, оборона, внешняя политика». Я не знаю, говорил ли президент о международной политике с профессором», — пояснил изданию пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский. Сам Модзелевский также отрицает свой вклад в «международную политику, проводимую президентом». В свою очередь, представлявший его книгу на одном из мероприятий профессор Варшавского университета Станислав Белень не уверен в способности польских политиков пересмотреть свою антироссийскую риторику и действия, а призывы к переменам видит как «некоторую желательность, а не существующую способность к реализации».

Судя по всему, Польша все еще переживает этап количественного накопления критических оценок курса, взятого ею после 1989 года. Кстати, и сам Белень вместе с коллегой по центру восточных исследований Восточного университета Анджеем Вежбицким недавно выступил инициатором обсуждения труда Вежбицкого, в котором тот называет восточную политику Варшавы глубоко ошибочной. С такой точкой зрения соглашаются сегодня многие польские политологи и эксперты, хотя и не все решаются делать это публично, все-таки шельмование тех, кто не видит врага в России, еще достаточно распространено в Польше. И поэтому трудно сказать, когда количество сможет перейти в качество, а Варшава начнет меняться.