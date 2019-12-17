Киев, , 15:28 — REGNUM В Киеве, где у здания Верховной рады проходит массовая акция протеста, сотрудники правоохранительных органов начали разгон демонстрантов. В настоящее время стражи порядка очистили от митингующих территорию возле гостиницы «Киев», сообщает УНИАН.

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Полицейские снесли установленные противниками открытия рынка земли палатки. Часть активистов пыталась убежать, однако представители Нацгвардии догнали их и начали избивать дубинками. В основном это люди, которые, разбирая брусчатку, бросали камни и другие предметы в правоохранителей. На улицу Грушевского подъехала скорая помощь и оказывает помощь пострадавшим.

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Известно, что пострадавшие есть как со стороны участников протестной акции, так и со стороны стражей порядка. Задержаны несколько десятков протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста против продажи земли начались сегодня, 17 декабря, в Киеве, а также ещё десяти областях Украины.

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