Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Елена Маханек («Единая Россия») задержана в ходе расследования уголовного дела по хищению средств ОАО «Газпром газораспределение», дочерней компании «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Елена Маханек Lenoblzaks.ru

Маханек была задержана во вторник, 17 декабря, следователями СКР совместно с сотрудниками регионального УФСБ в качестве подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.

По версии следствия, в 2013 году тогдашний заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение» Олег Коваль (позже он работал замглавы правительства Ленобласти по ЖКХ — прим ред.) вступил в преступный сговор с депутатом Заксобрания Ленобласти Еленой Маханек, фактическим руководителем ООО «ПСГ Блок-Монолит», а также Александром Шульгой, являвшимся генеральным директором ООО «Межрегионстрой», чтобы похитить денежные средства ОАО «Газпром газораспределение» дочернего общества ПАО «Газпром».

По данным СКР, 16 декабря 2013 года Коваль от лица заказчика заключил два договора подряда с Шульгой на общую сумму более 70 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ объектов газового хозяйства на территории Вологодской области.

«При этом Коваль, Шульга и Маханек ввели в заблуждение руководство заказчика относительно намерений своевременно и в полном объеме произвести работы подрядчиком», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

После поступления аванса по договорам на счет организации подрядчика Шульга и Маханек заключили договоры субподряда с ООО «ПСГ Блок-Монолит», а также ООО «ВПК-Связь». Непосредственным строительством занималось исключительно ООО «ВПК-Связь». С ноября 2014 года ООО «ВПК-Связь» прекратило работы по причине отсутствия оплаты, в то время как подрядчик имел реальную возможность ее осуществить.

Как считает следствие, с декабря 2013 года по апрель 2015 года Маханек от лица подрядчика предоставляла в адрес заказчика подложные справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке, подписанные Шульгой, свидетельствующие о якобы выполненных работах на общую сумму более 53 млн рублей. Коваль, согласно отведенной ему роли в преступлении, обеспечил принятие якобы выполненных указанных работ.

«Таким образом на счет подрядчика с декабря 2013 года по апрель 2015 года за якобы выполненные работы было перечислено более 53 млн рублей. В дальнейшем часть указанных денежных средств по указанию Коваля была перечислены на счета юридических лиц, подконтрольных Маханек и Шульге», — отмечает следствие.

В результате действий соучастников был нанесен ущерб ОАО «Газпром газораспределение», дочернему общества ПАО «Газпром», в размере не менее 21 млн рублей.

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Отметим, ранее другие участники дела Шульга и Коваль были привлечены к уголовной ответственности, им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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