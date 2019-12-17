Москва, , 15:27 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов возмущен гонениями на депутатов в Кош-Агачском районе Республики Алтай и обращается к главе региона Олегу Хорохордину и главе МВД России Владимиру Колокольцеву, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Миронов заявил о намерении обратиться к Хорохордину и Колокольцеву в связи с гонениями на депутатов Кош-Агачского района Республики Алтай.

По его словам, руководитель администрации района Серкжан Кыдырбаев «допускает гонения по политическим мотивам».

Основанием послужил, говорит депутат Госдумы, «анонимный донос про чушь собачью против депутатов».

«Сейчас девять депутатов подвергаются либо административному, либо уголовному преследованию», — заявил Миронов журналистам.

По его мнению, гонения связаны с инициативой снять главу района, позже инициативу отозвали.

«И всё равно мстят. Это беспредел. Я хочу обратиться к губернатору Олегу Хорохордину: посмотрите, что у вас там происходит, это что такое?» — задает он вопрос.

Миронов также сообщил о намерении направить депутатский запрос в адрес главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой разобраться в ситуации.

«Я сегодня подготовлю депутатский запрос на имя главы МВД Владимира Колокольцева, пускай он посмотрит, что происходит, почему по анонимке возбуждают уголовные дела. Может, сотрудникам правоохранительных органов уйти на пенсию, а не руководить районами и не кошмарить население и депутатов, избранных населением?» — заявил лидер партии.

По данным депутата, аналогичные сигналы приходят из Ярославской, Владимирской областей и других регионов страны.

Отметим, что в ходе выборов депутатов в Кош-Агачском районе Республики Алтай избрано 23 депутата, шесть депутатов от партии «Справедливая Россия», пять от партии «Патриоты России», десять от «Единой России», один от КПРФ и один независимый депутат.

По словам Миронова, руководитель администрации района Серкжан Кыдырбаев — бывший сотрудник правоохранительных органов, он бывший сотрудник специального отдела по борьбе с экономической преступностью МВД России по Республике Алтай.

«Республика — уникальная, там всего 11 районов, решением бывшего главы республики Александра Бердникова, который сам выходец из правоохранительных структур, шесть регионов возглавляют бывшие правоохранители… Новый губернатор решил ничего не менять, больше половины всех районов возглавляют бывшие сотрудники полиции», — сказал Миронов, отметив, что ничего плохого в такой практике он не видит.